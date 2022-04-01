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Мэр Улан-Удэ поздравил победителя городского конкурса «Учитель года-2022»

Мэр Улан-Удэ поздравил победителя городского конкурса «Учитель года-2022»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Обладателем гран-при стала учительница информатики лицея №27

Наталья Романова, учительница информатики лицея №27, представит столицу Бурятии на республиканском этапе конкурса «Учитель года». Имя лучшего учителя года объявили на торжественной церемонии награждения в городском дворце детского юношеского творчества. Участников поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Сегодня я рад поздравить вас с завершением уже традиционного ежегодного 29-го городского конкурса «Учитель года». В этом конкурсе есть победители, но я уверен, у нас нет проигравших. На площадке конкурса есть возможность обменяться опытом, показать свои разработки, инновации, поделиться опытом. Дать новый толчок развитию городского образования. Мы, конечно, тоже помогаем: за последние три года построили в городе пять новых школ и вот буквально на этой неделе открыли самую большую школу не только в Улан-Удэ или Бурятии, но и на Дальнем Востоке. Школы – это, в первую очередь, учительский коллектив. Я, как родитель, знаю, и многие мои товарищи тоже: дети хотят идти не в школу, а к учителю. А у нас в Улан-Удэ 2700 учителей, и вы ведёте за собой 67 тысяч мальчишек и девчонок. Вы взяли на себя ответственность практически каждый день сопровождать наших детей, вы воспитываете их – за что вам огромное спасибо! - поблагодарил Игорь Шутенков.

29-й городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года» проходил с 18 марта в три тура. Конкурсанты дали открытые уроки, подготовили и провели классные часы и мастер-классы, продемонстрировали свою методическую компетентность, поделились опытом работы в формате открытого публичного выступления.

За победу боролись 18 педагогов, среди них шесть учителей английского языка, три учителя географии, столько же учителей истории, два учителя начальных классов, два – русского языка и литературы, один учитель математики и один – информатики.

Диплом абсолютного победителя и обладателя гран-при конкурса мэр города вручил учителю информатики лицея №27 Наталье Романовой.

«Ленту победителя» передала Раджана Дымбрылова, учитель английского языка лингвистической гимназии №3 и абсолютный победитель городского и республиканского конкурсов профессионального мастерства «Учитель года 2021».

- На первых этапах самым сложным была неизвестность. Но потом, когда ты понимаешь, что ты прошёл первый тур и второй, уже хочется добиться большего, стараешься больше. Меня поддерживала моя семья, друзья, коллеги. Ещё думаю, было сложно то, что две недели я практически не спала. Первое, что я сделаю, это высплюсь, - смеётся Наталья Геннадьевна.

Вместе с Натальей Романовой представят наш город на республиканском этапе конкурса «Учитель года» и дипломанты 1 и 2 степеней: учитель истории и обществознания школы №65 Иван Семушев и учитель русского языка и литературы школы № 60 Лилия Шарапова. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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