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В Улан-Удэ росгвардейцы приняли присягу

В Улан-Удэ росгвардейцы приняли присягу
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Будущие росгвардейцы в течение нескольких месяцев проходили курсы первоначальной подготовки

Более 20 сотрудников батальона вневедомственной охраны Улан-Удэ приняли присягу. Торжественная церемония прошла в территориальном управлении Росгвардии.

- Вневедомственная охрана всегда стоит на страже здоровья, жизни наших граждан. Заступая на службу, помните слова присяги. Служите достойно, чтобы ваши близкие гордились вами, - напутствовал новобранцев заместитель начальника управления вневедомственной охраны полковник полиции Сергей Звездин.


Будущие росгвардейцы в течение нескольких месяцев проходили курсы первоначальной подготовки, на которых изучали законодательство, совершенствовали навыки обращения с оружием и физическую выносливость.

21 сотрудник батальона вневедомственной охраны ОВО успешно сдали итоговые экзамены по изученным дисциплинам и официально вступили в ряды войск национальной гвардии РФ.

После принятия присяги новобранцы приступят к несению службы на улицах Улан-Удэ.

Вневедомственная охрана – самое многочисленное подразделение Росгвардии, ежесуточно в Бурятии выходят на дежурство 88 групп задержания. В этом году вневедомственной охране исполняется 70 лет – служба была создана 29 октября 1952 года.


Росгвардия присяга

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