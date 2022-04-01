В Улан-Удэ росгвардейцы приняли присягу





Более 20 сотрудников батальона вневедомственной охраны Улан-Удэ приняли присягу. Торжественная церемония прошла в территориальном управлении Росгвардии.- Вневедомственная охрана всегда стоит на страже здоровья, жизни наших граждан. Заступая на службу, помните слова присяги. Служите достойно, чтобы ваши близкие гордились вами, - напутствовал новобранцев заместитель начальника управления вневедомственной охраны полковник полиции Сергей Звездин.Будущие росгвардейцы в течение нескольких месяцев проходили курсы первоначальной подготовки, на которых изучали законодательство, совершенствовали навыки обращения с оружием и физическую выносливость.21 сотрудник батальона вневедомственной охраны ОВО успешно сдали итоговые экзамены по изученным дисциплинам и официально вступили в ряды войск национальной гвардии РФ.После принятия присяги новобранцы приступят к несению службы на улицах Улан-Удэ.Вневедомственная охрана – самое многочисленное подразделение Росгвардии, ежесуточно в Бурятии выходят на дежурство 88 групп задержания. В этом году вневедомственной охране исполняется 70 лет – служба была создана 29 октября 1952 года.