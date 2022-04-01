Солистка оперы из Бурятии участвовала в международном конкурсе

Общество, Фото: из архива

Арюна Базарсадаева была очень близка к выходу в финал



С 19 по 29 марта в Санкт-Петербурге прошёл VII международный конкурс вокалистов имени оперного певца Бориса Штоколова. В конкурсе приняли участие вокалисты из Германии, Китая, Южной Кореи, Монголии, ближнего зарубежья, а также со всех регионов России. Бурятию представила молодая солистка Бурятского театра оперы и балета Арюна Базарсадаева.



— Конкуренция была высокой. В нашей категории было 88 человек, во второй тур прошли 29, а в третий допустили только 13. Это колоссальный опыт, конечно. Когда растёшь сам по себе — это одно, и совсем другое — когда смотришь на сверстников. Многому можно поучиться. Перед лауреатами прошлых годов открываются двери, и их жизнь меняется в лучшую сторону, - рассказала Арюна.



В первом туре Арюна Базарсадаева исполнила ариетту «Caro mio ben» Джордани и романс Прозоровского «Вернись», во втором туре — арию Шарлотты из оперы Массне «Вертер» и вторую песню Лауры из оперы Даргомыжского «Каменный гость».



Высокий уровень мастерства участников и лауреатов конкурса подтверждается их успехами в профессиональной жизни. Они работают в Мариинском театре и его Приморской сцене, в Большом театре, в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь, Московском музыкальном театре «Геликон-опера», Deutsche Oper am Rhein – Opernhaus Düsseldorf (Германия), Oper Graz (Австрия), участвуют в молодёжной программе Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон) и др.



— К сожалению, нам не удалось выйти в финал, но мы были очень близки. Не хватило всего одного-двух баллов. Считаю, что для первого участия в конкурсе такого высокого уровня мы выступили достойно, — рассказал концертмейстер Саян Манжигеев.



Борис Штоколов — советский российский оперный певец (бас). Народный артист СССР (1966). Лауреат Государственной премии СССР (1981). За годы работы в Мариинском театре им были исполнены все крупные басовые партии классического репертуара.



