В Улан-Удэ в багаже пассажира нашли 40 тысяч незадекларированных долларов

С незадекларированной валютой прилетел гражданин Монголии
40 тысяч незадекларированных долларов обнаружили бурятские таможенники в аэропорту «Байкал». Валюту нашли в багаже пассажира, прилетевшего в Улан-Удэ из столицы Монголии, сообщили в Бурятской таможне.
При прохождении таможенного контроля гражданин Монголии выбрал «зелёный» коридор. Тем самым подтвердил, что не имеет товаров и денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Но при осмотре багажа с применением досмотровой рентгеновской техники инспектор выявил наличные.
Далее во время досмотра среди личных вещей пассажира инспекторы обнаружили 50 тысяч долларов США (пять пачек по 10 тысяч в каждой). При этом, не декларируя, ввозить можно не более 10 тысяч долларов.
- На сегодняшний день ввозить наличные деньги можно в любой валюте и любом количестве – ограничения на ввоз наличной валюты в Россию по сумме не установлены. Но при ввозе наличной валюты в эквиваленте более 10 тысяч долларов США (для расчёта берётся официальный курс Центробанка на дату выезда-въезда) деньги нужно задекларировать, то есть подать пассажирскую таможенную декларацию и для декларирования пройти через «красный коридор» в зоне таможенного контроля. Декларирование денежных средств не влечёт уплату налогов, сборов, пошлин. Кроме того, если сумма ввозимой валюты превышает в эквиваленте 100 тысяч долларов США, то нужно не только задекларировать деньги, но и представить документы, подтверждающие их происхождение, - пояснил первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака.
Со 2 марта 2022 года в соответствии с указом президента России введён запрет на вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Это ограничение не распространяется на российские рубли. Однако сохраняется обязанность по декларированию вывозимых наличных рублей, в случае если их сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США.
С начала марта 2022 года Бурятская таможня задекларировала наличной валюты на вывоз 1,48 млн и на ввоз почти 3,8 млн в эквиваленте долларов США.
В Улан-Удэ в багаже пассажира нашли 40 тысяч незадекларированных долларов
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