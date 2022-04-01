В республике в третий раз проходит конкурс «Семья и традиции»
В Бурятии объявлено о начале III республиканского конкурса семейного творчества «Семья и традиции», который пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России. В конкурсе могут принять участие семьи, проживающие в республике, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие детей.
Согласно условиям участники должны записать три конкурсных задания на видео и до 10 мая вместе с заявкой направить их на адрес kddrcnt@mail.ru с пометкой «Семья».
Задания конкурса «Семья и традиции»:
- «Семья – хранитель традиций»: члены семьи демонстрируют традиции гостеприимства, проведения традиционных праздников, совместного приготовления традиционного блюда, семейные реликвии, родословную семьи и т.д.;
- «Мы вместе»: члены семьи в литературной форме рассказывают о том, что объединяет их семью, почему важно быть вместе;
- «Семейное творчество»: члены семьи демонстрируют таланты в любом жанре творчества.
Самые креативные и талантливые семьи будут награждены 1 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья на арт-фестивале «Мы вместе».
Подробная информация о конкурсе размещена в положении на сайте республиканского центра народного творчества, сообщает пресс-служба РЦНТ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии выберут самые творческие семьи
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