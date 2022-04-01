В Улан-Удэ родители сдали ЕГЭ

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Прошла всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»



30 марта в Улан-Удэ состоялась всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Она прошла в школе №26 в рамках проведения мероприятий с родительской общественностью и организации подготовки к ЕГЭ.



В акции приняли участие родители школьников из СОШ №26, №13, №40 и №64. Позавчера единый государственный экзамен был сдан по русскому языку. За парты сели 27 родителей.



Это мероприятие прошло в преддверии настоящего ЕГЭ. Родители прошли все этапы: вход участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов с использованием металлоискателя, регистрацию, линейку, инструктаж организаторов в аудитории, заполнение бланков участников ЕГЭ и даже выполнение заданий. Подобная акция стала традиционной, родители в своих отзывах говорили о том, что они узнали много полезного и точнее представляют процедуру проведения ЕГЭ.



- Как отмечают педагоги, участие в акции позволяет снять экзаменационную тревожность как у учащихся, так и у их родителей, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

