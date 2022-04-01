В Бурятии выбрали лучшие кабинеты бурятского языка

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Участие приняли школы и детские сады республики



31 марта в Бурятии состоялась торжественная церемония закрытия республиканского конкурса «Лучший кабинет бурятского языка и литературы». Конкурс проводился в республике впервые и прошёл в дистанционном формате.



В муниципальных этапах приняло участие 59 общеобразовательных школ и 43 дошкольных образовательных организации. В республиканском этапе участвовало 20 общеобразовательных школ и 16 дошкольных образовательных организаций.



В республиканском центре «Бэлиг» отметили, что конкурс послужил определённым стимулом поиска новых решений в оформлении, содержании и методическом наполнении кабинетов бурятского языка и литературы.



По итогам конкурса лучшие кабинеты в школах:

Первое место – Бурятская гимназия №29 г. Улан-Удэ;

Второе место – Орликская СОШ Окинского района;

Третье место – Ноёхонская СОШ им В.Д. Ринчинова Селенгинского района.



Лучшие кабинеты дошкольных образовательных организаций:

Первое место – Аршанский детский сад «Ручеек» Тункинского района;

Второе место – Детский сад № 35 «Алые паруса» г. Улан-Удэ;

Третье место – Детский сад «Хараасгай» Иволгинского района.



Победители награждены дипломами и денежными призами, а победители в номинации «Лучший кабинет бурятского языка в дошкольных образовательных организациях» получили в подарок робота, говорящего на бурятском языке. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

