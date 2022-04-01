Предприятие в районе Бурятии загрязняло воздух

Виновнику назначен штраф



В Джидинском районе муниципальное унитарное предприятие «Рост-Инвест» при эксплуатации котельных нарушило закон области охраны атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Установлено, что для работы оборудования котельных предприятием используется уголь. В результате сжигания топлива через дымовую трубу происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Котлы эксплуатируются без газоочистного оборудования.



В отношении руководителя муниципального унитарного предприятия возбуждено административное дело. Виновному назначен штраф в размере одной тысячи рублей.



Кроме того, прокурор района внёс представление руководителю организации. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

