В Бурятии экс-руководитель нарушил закон о банкротстве

Его привлекли к административной ответственности



В Северо-Байкальском районе Бурятии бывший руководитель некоммерческой ассоциации нарушил закон о несостоятельности (банкротстве).



Он с момента открытия конкурсного производства в отношении ассоциации, имеющей задолженность по заработной плате, не исполнил в срок обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации конкурсному управляющему.



В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего.



Арбитражным судом Бурятии бывшего руководителя некоммерческой ассоциации привлекли к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



