Его привлекли к административной ответственности
В Северо-Байкальском районе Бурятии бывший руководитель некоммерческой ассоциации нарушил закон о несостоятельности (банкротстве).
Он с момента открытия конкурсного производства в отношении ассоциации, имеющей задолженность по заработной плате, не исполнил в срок обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации конкурсному управляющему.
В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего.
Арбитражным судом Бурятии бывшего руководителя некоммерческой ассоциации привлекли к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии экс-руководитель нарушил закон о банкротстве
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