В дело вмешалась прокуратура
В сети продовольственных магазинов посёлка Таксимо Муйского района Бурятии четыре продавца работали без оформленных надлежащим образом трудовых договоров.
- Отсутствие трудового договора делает работника незащищённым при осуществлении им трудовой деятельности и не порождает у работодателя предусмотренных законом обязанностей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Индивидуальному предпринимателю внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.
В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении за уклонение от оформления трудового договора. Виновному назначен штраф.
В Бурятии работники сети магазинов трудились без договоров
Общество, Фото:
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