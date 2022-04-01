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В Бурятии работники сети магазинов трудились без договоров

В Бурятии работники сети магазинов трудились без договоров
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

В сети продовольственных магазинов посёлка Таксимо Муйского района Бурятии четыре продавца работали без оформленных надлежащим образом трудовых договоров.

- Отсутствие трудового договора делает работника незащищённым при осуществлении им трудовой деятельности и не порождает у работодателя предусмотренных законом обязанностей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Индивидуальному предпринимателю внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.

В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении за уклонение от оформления трудового договора. Виновному назначен штраф.
прокуратура

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