В Бурятии работники сети магазинов трудились без договоров

В дело вмешалась прокуратура



В сети продовольственных магазинов посёлка Таксимо Муйского района Бурятии четыре продавца работали без оформленных надлежащим образом трудовых договоров.



- Отсутствие трудового договора делает работника незащищённым при осуществлении им трудовой деятельности и не порождает у работодателя предусмотренных законом обязанностей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Индивидуальному предпринимателю внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.



В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении за уклонение от оформления трудового договора. Виновному назначен штраф.

