В Улан-Удэ потеплеет до +11

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Бурятии сегодня по-весеннему тепло



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 апреля по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине без осадков. Ветер западный 5-10, по северной половине порывы до 13-16 м/с. Температура днём +8,+13, местами +2,-3.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +9,+11.

