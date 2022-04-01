В Бурятии сегодня по-весеннему тепло
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 апреля по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине без осадков. Ветер западный 5-10, по северной половине порывы до 13-16 м/с. Температура днём +8,+13, местами +2,-3.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +9,+11.
В Улан-Удэ потеплеет до +11
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Общество, 01.04.2022
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