В Бурятии ушла из жизни ветеран неврологической службы Эра Ангапова





Вместе они воспитали двух дочерей, которые достойно продолжают семейную традицию. Это Елена Валерьевна, заслуженный врач Бурятии, возглавляющая сейчас неврологическое отделение № 1 республиканской клинической больницы, и Людмила Валерьевна – юрист, начальник отдела кадров больницы.







30 марта ушла из жизни ветеран неврологической службы, заслуженный врач Бурятии Ангапова Эра Ивановна. Она посвятила здравоохранению Бурятии 50 лет. О кончине сообщили в республиканской клинической больнице имени Семашко.Эра Ивановна родилась 31 марта 1939 года в селе Синявино Красноярского края.В 1962 году окончила лечебный факультет Томского государственного медицинского института. С 1966 по 1968 год прошла клиническую ординатуру.На протяжении 29 лет с 1970 года Эра Ивановна работала врачом-неврологом неврологического отделения республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ. За это время она внедрила в практику новые методы диагностики и лечения. Курировала больных с тяжёлой неврологической патологией, оказывая круглосуточную медицинскую помощь. Проводила обследования и лечение экстренных и плановых больных. Кроме этого, оказывала консультативно-диагностическую и практическую помощь, выезжая в районы республики.Как настоящий клиницист, она всегда очень бережно относилась к тому, что сделано поколениями её предшественников, а также передавала свой богатый опыт врачам, врачам-интернам, клиническим ординаторам. Эра Ивановна всегда старалась привить любовь к профессии своим молодым коллегам – любить своих пациентов, находить контакт с каждым из них, общаться с ним на доступном языке, чтобы у больного после разговора с врачом исчезли страх и сомнения.Эра Ивановна пользовалась очень большим авторитетом среди коллег и пациентов - была чутким, отзывчивым человеком. Всегда тактичная, вежливая и рассудительная, она умела найти выход из любой ситуации, сглаживая проблемные моменты душевностью. Она прожила большую яркую жизнь, была талантливым врачом, умной женой, любящей мамой и бабушкой.Эра Ивановна была надёжным тылом своего мужа Валерия Ангапова, чьё имя сейчас носит республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи. Она была рядом с ним весь его путь от врача-хирурга до министра здравоохранения Бурятии.