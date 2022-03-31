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В Бурятии ушла из жизни ветеран неврологической службы Эра Ангапова

В Бурятии ушла из жизни ветеран неврологической службы Эра Ангапова
Общество,  Фото:предоставлено РКБ имени Семашко
Эра Ивановна Ангапова посвятила здравоохранению Бурятии 50 лет

30 марта ушла из жизни ветеран неврологической службы, заслуженный врач Бурятии Ангапова Эра Ивановна. Она посвятила здравоохранению Бурятии 50 лет. О кончине сообщили в республиканской клинической больнице имени Семашко.

Эра Ивановна родилась 31 марта 1939 года в селе Синявино Красноярского края.

В 1962 году окончила лечебный факультет Томского государственного медицинского института. С 1966 по 1968 год прошла клиническую ординатуру.

На протяжении 29 лет с 1970 года Эра Ивановна работала врачом-неврологом неврологического отделения республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ. За это время она внедрила в практику новые методы диагностики и лечения. Курировала больных с тяжёлой неврологической патологией, оказывая круглосуточную медицинскую помощь. Проводила обследования и лечение экстренных и плановых больных. Кроме этого, оказывала консультативно-диагностическую и практическую помощь, выезжая в районы республики.

Как настоящий клиницист, она всегда очень бережно относилась к тому, что сделано поколениями её предшественников, а также передавала свой богатый опыт врачам, врачам-интернам, клиническим ординаторам. Эра Ивановна всегда старалась привить любовь к профессии своим молодым коллегам – любить своих пациентов, находить контакт с каждым из них, общаться с ним на доступном языке, чтобы у больного после разговора с врачом исчезли страх и сомнения.

Эра Ивановна пользовалась очень большим авторитетом среди коллег и пациентов - была чутким, отзывчивым человеком. Всегда тактичная, вежливая и рассудительная, она умела найти выход из любой ситуации, сглаживая проблемные моменты душевностью. Она прожила большую яркую жизнь, была талантливым врачом, умной женой, любящей мамой и бабушкой.

Эра Ивановна была надёжным тылом своего мужа Валерия Ангапова, чьё имя сейчас носит республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи. Она была рядом с ним весь его путь от врача-хирурга до министра здравоохранения Бурятии. 

Вместе они воспитали двух дочерей, которые достойно продолжают семейную традицию. Это Елена Валерьевна, заслуженный врач Бурятии, возглавляющая сейчас неврологическое отделение № 1 республиканской клинической больницы, и Людмила Валерьевна – юрист, начальник отдела кадров больницы.


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