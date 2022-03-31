В апреле стартует чемпионат Бурятии по мотокроссу

Первый этап соревнований проведут в Кяхте



23 апреля стартует первый этап открытого чемпионата Бурятии по мотокроссу. Межрегиональные соревнования состоятся в Кяхте, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.



К участию в турнире допускаются спортсмены в классах: «85 куб. см» (12-15 лет), «Юниоры» (16-18 лет, «Открытый» (18-44 года), «Эндуро» (16 лет и старше), «Ветераны» (45 лет и старше), «Пит байк» (8-15 лет), «Мотоциклы с коляской» (18 лет и старше для водителя, 16 лет и старше для колясочника).



Регистрация участников пройдёт с 10:00 до 11:00. В 10:00 начнётся открытая тренировка по классам. Открытие соревнований запланировано на 12:00. В личном зачёте призёры награждаются медалями и дипломами, говорится в положении.



Возрастное ограничение 0+

