Первый этап соревнований проведут в Кяхте
23 апреля стартует первый этап открытого чемпионата Бурятии по мотокроссу. Межрегиональные соревнования состоятся в Кяхте, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.
К участию в турнире допускаются спортсмены в классах: «85 куб. см» (12-15 лет), «Юниоры» (16-18 лет, «Открытый» (18-44 года), «Эндуро» (16 лет и старше), «Ветераны» (45 лет и старше), «Пит байк» (8-15 лет), «Мотоциклы с коляской» (18 лет и старше для водителя, 16 лет и старше для колясочника).
Регистрация участников пройдёт с 10:00 до 11:00. В 10:00 начнётся открытая тренировка по классам. Открытие соревнований запланировано на 12:00. В личном зачёте призёры награждаются медалями и дипломами, говорится в положении.
Возрастное ограничение 0+
В апреле стартует чемпионат Бурятии по мотокроссу
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