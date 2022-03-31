Семилетняя улан-удэнка стала «Маленькой Королевой обаяния России»





















































с арт-директором Татьяной Кочуровой, обладательницей титула «Гранд Королева России 2020»

Семилетняя улан-удэнка Виолетта Гинеева, первоклассница гимназии №33, завоевала награды в конкурсе красоты и грации «Маленькая и Юная королева России 2022». Мероприятие проходило в Москве 26 марта. В финале участвовали 47 девочек со всей России в возрасте от 5 до 15 лет.Виолетта завоевала первое место за национальный костюм, второе за участие в фотоконкурсе «Я – королева», а также выиграла номинацию «Маленькая королева Обаяния России 2022». Улан-удэнка стала единственной участницей конкурса, завоевавшей три ленты, три диплома, корону и статуэтку «Королева России».Об успехах девочки «Байкал-Daily» рассказала её мама Надежда. На детский конкурс красоты девочка попала случайно. Виолетта занимается художественной гимнастикой. Во время отдыха в спортивном лагере в городе Туапсе обаятельную девочку заметила организатор конкурса. Она пригласила юную красавицу принять участие.Ранее Виолетта не участвовала в подобных конкурсах. За полтора месяца до финала девочку научили ходить по подиуму, держать осанку и другим модельным премудростям. Подготовкой занимала Лаура Бальбурова – руководитель модельного агентства Art Podium. Она занималась с девочкой в индивидуальном порядке и отметила её выносливость и трудолюбие.- Чтобы пройтись красиво, достойно по подиуму нужно было приложить большие усилия. Они ходили и с книгами на голове, и с какими-то палочками за спиной. Тот подход, который был использован, поспособствовал нашему успешному участию, - отметила Надежда.На сцене Виолетта продемонстрировала вечерний наряд, деловой стиль и национальный костюм. В творческом конкурсе девочка рассказала стихотворение о Байкале и исполнила национальный танец.У девочки остались позитивные впечатления о конкурсе. Ей понравилось абсолютно всё, однако наиболее яркими оказались эмоции после дефиле в вечерних платьях.- Мне больше всего понравился выход в вечерних платьях. У меня было розово-белое платье. Оно сверкало, - скромно поделилась титулованная маленькая красавица из Бурятии Виолетта.Ей удалось подружиться с маленькими участницами из других городов.В сентябре организаторы конкурса пригласили девочку принять участие в очередном конкурсе красоты.