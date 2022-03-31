В трамваях Улан-Удэ ещё неделю будут объявлять о необходимости наличия масок



В управлении трамвая города Улан-Удэ предупредили - звуковое объявление о необходимости пассажирами ношения масок, будет присутствовать в вагонах трамвая до конца следующей недели.



Это связано с тем, что демонтаж звукового информирования занимает долгое время.