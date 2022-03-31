В трамваях Улан-Удэ ещё неделю будут объявлять о необходимости наличия масок

Демонтаж звука занимает долгое время
В управлении трамвая города Улан-Удэ предупредили - звуковое объявление о необходимости пассажирами ношения масок, будет присутствовать в вагонах трамвая до конца следующей недели.
Это связано с тем, что демонтаж звукового информирования занимает долгое время.
Демонтаж звука занимает долгое время
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