В Бурятии назвали стипендиата республики по сельскому хозяйству

Им стал студент республиканского межотраслевого техникума
В Бурятии определён республиканский стипендиат в области сельского хозяйства. Им стал Виктор Г., студент третьего курса направления подготовки «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» республиканского межотраслевого техникума.
Виктор – отличник учёбы, участник предметных и международных олимпиад и конференций. Помимо достижений в учёбе, юноша является администратором социальных сетей родного техникума и активным участником творческих конкурсов.
- Назначение республиканской стипендии – это ещё один дополнительный стимул для отличной учёбы, участия в олимпиадах, показатель того, что затраченные мною усилия оценены, буду и дальше стремиться к тому, чтобы учёба стала первой ступенькой к профессиональным достижениям, - рассказал студент.
Также он является победителем XXI международной олимпиады по информатике, дипломантом I степени II республиканской олимпиады профессиональных образовательных организаций «Байкальская перспектива плюс» по истории и III всероссийского творческого детского конкурса «Радуга творчества». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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