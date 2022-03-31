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В Иркутске может появиться памятник знаменитым авиаконструкторам

В Иркутске может появиться памятник знаменитым авиаконструкторам
Общество, 
В городе собираются увековечить память Михаила Миля и Николая Камова

В Иркутске вновь предложили увековечить память легендарных авиаконструкторов Николая Камова и Михаила Миля, родившихся в этом городе, установив им памятник на территории столицы области. В прошлом году с подобной инициативой уже выходили общественные организации города и заручились поддержкой комиссии по развитию гражданского общества общественной палаты Иркутской области.

– В настоящее время на домах, где жили конструкторы, установлены мемориальные доски. Я предлагаю пойти дальше и увековечить память наших земляков в Иркутске. Установить памятник и при наименовании новых улиц в нашем городе присвоить им имена Николая Камова и Михаила Миля, – предложил спикер городской думы Евгений Стекачев.

По его словам, есть инвестор, который готов поддержать эту инициативу и выделить денежные средства, необходимые для установки памятника.

Депутаты думы поддержали выдвинутое спикером предложение. Также они обратились к мэру Иркутска Руслану Болотову с просьбой рекомендовать комиссии по городской топонимике рассмотреть на своём заседании вопрос об увековечении известных авиаконструкторов в областном центре.

Справка

Конструкторское бюро Михаила Миля выпустило вертолёт Ми-1, который стал первым советским серийным вертолётом. Ми-8, разработанный в начале 1960-х, входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. А боевой Ми-24 прошёл через все современные войны — от Афганистана до Сирии.

Бюро Николая Камова специализируется на вертолётах с соосной схемой несущих винтов. Считается, что именно Николай Камов придумал слово «вертолёт», соединив «вертится» и «летает», и ввёл в оборот, заменив устаревшее название «геликоптер». Первый аппарат, поднявшийся в воздух в 1948 году, назывался «Иркутянин».

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