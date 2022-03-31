Путин запретил госорганам использовать иностранное программное обеспечение

Запрет вводится с 2025 года, до этого срока потребуется перейти на софт отечественной разработки



Президент России Владимир Путин запретил госорганам и другим госзаказчикам использовать иностранное программное обеспечение. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



- Запретить с 31 марта приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Запретить с 1 января 2025 года органам госвласти использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, - говорится в тексте документа.



Кроме того, с 31 марта без согласования запрещены госзакупки иностранного программного обеспечения для использования на критической инфраструктуре в России.



- С 31 марта заказчики, за исключением организаций с муниципальным участием, осуществляющие закупки, не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов в целях его дальнейшего использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, - опубликовано в указе.



Поясняется, что данные меры вводятся «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры страны».