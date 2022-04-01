В Бурятии рассказали о соревнованиях по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первый этап летнего кубка республики стартует 2 апреля



В Бурятии опубликован календарный план спортивно-массовых мероприятий федерации спортивного ориентирования республики на летний сезон 2022 года.



24-й сезон кубка Бурятии по спортивному ориентированию начнётся 2 апреля с первенства Кяхтинского района в Кяхте. 16 апреля состоится первенство РБ по спортивному ориентированию в дисциплине «Кросс-классика» в Селенгинском районе. 7 мая будет проведено первенство Тарбагатайского района.



С 11 по 22 мая пройдёт республиканский фестиваль «Всероссийский день ориентирования» по парковому ориентированию в Улан-Удэ и 8 районах Бурятии. 21 мая состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2022» в Улан-Удэ.



29 мая первенство Мухоршибирского района проведут в посёлке Саган-Нур. На 4 июня запланировано проведение чемпионата и первенство РБ по спортивному ориентированию. Соревнования по кросс-спринту пройдут в селе Турунтаево Прибайкальского района.



С 17 по 19 июня спортсмены республики примут участие в чемпионате и первенстве Иркутской области «Гран-при Байкала-2022», а также в межрегиональных соревнованиях «Матчевая встреча ориентировщиков Байкальского региона» в Иркутске.



На июнь-июль запланированы VIII республиканские летние сельские спортивные игры. Их проведут в Кижингинском районе.



С 16 по 17 июля состоится первенство Кабанского района в посёлке Селенгинск и селе Сухая. С 30 по 31 июля пройдёт первенство Баргузинского района в посёлке Усть-Баргузин. С 13 по 14 августа – первенство Прибайкальского района в посёлке Таловка.



11 сентября будет проведено первенство Иволгинского района памяти А.В. Черняева. 17 сентября – первенство Заиграевского района. 24 сентября – первенство Улан-Удэ памяти А.И. Иванова.



6 октября Улан-Удэ примет чемпионат и первенство Бурятии «Гонка сильнейших» по кросс-лонгу. 13 октября будет разыгран кубок Бурятского госуниверситета: в столице республике проведут соревнования по городскому спринту. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Возрастное ограничение 0+

