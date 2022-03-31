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Монгольские компании посадят более 88 млн деревьев

Монгольские компании посадят более 88 млн деревьев
Общество,  Фото:pixabay.com
Представители бизнеса присоединились к движению «Миллиард деревьев»

В Монголии крупные компании, финансовые учреждения и организации присоединятся к национальному движению «Миллиард деревьев». На региональном форуме по «зелёному» развитию, прошедшему 29-30 марта, они выразили свою приверженность к делу борьбы с изменением климата, опустыниванием и деградацией земель; защиты водных и лесных ресурсов; обеспечения экологического баланса и посадки и ухода за деревьями до 2030 года.

Министр окружающей среды и туризма Монголии Б. Бат-Эрдэнэ, руководство и представители предприятий, финансовых организаций в подтверждение своих намерений подписали документ о сотрудничестве. На церемонии подписания присутствовали президент страны У. Хурэлсух, премьер-министр и председатель национального комитета по снижению влияния изменения климата и борьбе с опустыниванием Л. Оюун-Эрдэнэ и другие официальные лица.

К движению «Миллиард деревьев» первыми присоединились 17 профессиональных ассоциаций и компаний, которые намерены посадить 88 миллионов 600 тысяч деревьев и ухаживать за ними. При этом министерство окружающей среды и туризма окажет поддержку и предоставит комплексные услуги и консультации по посадке и надлежащему уходу за деревьями, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
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