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В Селенгинском районе Бурятии определили «Ученика года»

В Селенгинском районе Бурятии определили «Ученика года»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Им стал десятиклассник Загустайской школы

С 29 по 30 марта в Селенгинском районе Бурятии состоялся муниципальный этап республиканского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года 2022». В конкурсе приняли участие школьники СОШ №1, СОШ №4, СОШ №5, ООШ №6 Гусиноозёрска, Гусиноозёрской гимназии, Селендумской СОШ, Иройской СОШ, Загустайской СОШ, Новоселенгинской СОШ, Харганатской СОШ, Убур-Дзокойской ООШ.

В первый день конкурсных испытаний ученики проводили творческие самопрезентации, а также показывали свои знания в краеведческой викторине. Во второй день конкурсанты защищали свои творческие проекты в области культуры и социального развития. Также на заочное оценивание были предоставлены портфолио и видеоролики.

По итогам конкурса гран-при выиграл ученик 10 класса Загустайской школы Данил О. Первое место занял Денис С. из Иройской школы. Второе место у Сансара С. из Харганатской школы. На третьем – Юлия В., школа № 1 г. Гусиноозёрск. Остальные конкурсанты удостоены диплома лауреата муниципального этапа конкурса «Ученик года 2022».

Данил О. будет защищать честь района и школы на региональном этапе конкурса, который пройдёт 15-16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
Селенгинский район Бурятия конкурс школа старшеклассники

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