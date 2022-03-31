Собственники обязаны очищать прилегающие территории
В Улан-Удэ в микрорайоне Стеклозавод идёт рейд по проверке правил содержания территорий в частном секторе.
С наступлением пожароопасного периода в столице Бурятии усилился контроль за содержанием прилегающих территорий к частным домовладениям. Особое внимание специалисты обращают на уборку сухой травы, которая может стать причиной пожара, сообщает пресс-служба мэрии.
По правилам городского благоустройства, собственники земельных участков обязаны убирать прилегающие территории на расстоянии пяти метров от границ земельного участка или же от ограждения жилого дома.
– Стартовал городской месячник чистоты. Ежедневно совместно со специалистами управления административного контроля проводим проверки. Собственникам, не убирающим свои прилегающие границы от сухой травы и мусора, мы выписываем предписания, – рассказал консультант отдела по работе с отдаленными микрорайонами администрации Советского района Бэлигто Чимитов.
Так, нарушитель в течение 10 суток должен убрать мусор. В противном случае, собственникам грозит штраф от 4 тысяч до 110 тысяч рублей.
Сообщается, что с начала весны за нарушение сроков проведения работы по уборке территории, контролёры составили 19 протоколов на сумму 140 тысяч рублей наложенных административных штрафов.
В прошлом году на нарушителей было составлено 148 протоколов на сумму более 1 млн рублей.
В Улан-Удэ частных домовладельцев будут штрафовать за мусор
Общество, Фото:
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