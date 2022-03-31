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В Бурятии зенитчики предотвратили авиаудар «противника»

В Бурятии зенитчики предотвратили авиаудар «противника»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих

Расчёты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, отразили групповой авиационный удар условного противника на колонну военной техники во время учения на полигоне «Телемба» в Бурятии.

- По замыслу учения, противник планировал нанести ракетно-авиационный удар по колонне военной техники, совершающей марш в район сосредоточения. Прикрытие подразделений обеспечивали расчёты ЗРК «Бук-М1». Прибыв в пункт назначения, операторы радиолокационной станции обнаружения целей «Купол» обнаружили штурмовую авиационную группу условного противника, состоящую из различных типов летательных средств. Зенитчики взяли цели на сопровождение, произвели их захват, а затем уничтожили летательные аппараты учебными (электронными) пусками ракет, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Всего в ходе учения военнослужащими было отработанно более 10 задач по отражению авиационного налёта в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронного противодействия «противника». В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц военной и специальной техники.
Бурятия ВВО военнослужащие военные учения

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