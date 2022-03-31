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В бурятском заказнике обнаружили огромный ледяной камень

В бурятском заказнике обнаружили огромный ледяной камень
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Интересный объект инспектор нашёл во время рейда

Во время рейда в Прибайкальском заказнике, в местности «Островки» (устье реки Малая Сухая) государственный инспектор «Бурприроды» Анатолий Димов обнаружил интересный объект – огромный камень, покрытый льдом.

Фотографии опубликовали в телеграм-канале БУ «Бурприрода». У подписчиков поинтересовались, какого животного напоминает силуэт камня со льдом.



Справка:

Прибайкальский заказник расположен в Прибайкальском районе Бурятии и занимает центральную часть Морского хребта, прилегающую к озеру Байкал. Протяжённость береговой линии составляет около 30 км. Общая площадь заказника – 73,17 га.

Близкая расположенность к Байкалу обуславливает «приморский» климат: зима достаточно мягкая, с большим количеством осадков, сроки наступления зимы и лета затяжные по сравнению с континентальными районами.

На территории заказника развитая гидрологическая сеть из рек и ручьев лесного и горного типа, и находятся три крупных лесных озера общей площадью 550 га: Колок, Большое и Малое Духовое.

Большая часть территории заказника относится к зоне горной светлохвойной и темнохвойной тайги. Животный мир достаточно разнообразен, на территории заказника обитают: лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, медведь, соболь, белка, колонок, рысь. Из птиц постоянными обитателями заказника являются глухарь, рябчик, тетерев, утки.

В Красную книгу Бурятии занесены выдра, чёрный аист, большая выпь, лебедь-кликун, скопа, орлан-белохвост.

В Прибайкальском заказнике, как и на любой особо охраняемой природной территории, действует природоохранный режим. 
заказники

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