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В Бурятии педагоги Севера обменялись опытом

В Бурятии педагоги Севера обменялись опытом
Общество,  Фото:Pexels
Они обсудили основные направления работы

В Бурятии состоялся практико-ориентированной семинар по теме «Социализация и ранняя профориентация дошкольников» для педагогов дошкольного образования в рамках IV образовательного форума «Педагоги Севера-2022», сообщает пресс-слубжба минобразования республики.

57 воспитателей детских садов Северо-Байкальского, Муйского районов и города Северобайкальск, а также гости и приглашённые эксперты приняли участие на форуме.

Своим опытом работы с коллегами поделились и выступили с докладами о работе по профориентации и финансовой грамотности дошкольников воспитатели северных посёлков Новый Уоян, Кичера, Нижнеангарска, Таксимо и города Северобайкальск.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального и дошкольного образования БГУ имени Доржи Банзарова Зинаида Лопсонова в своём выступлении высоко оценила опыт работы дошкольных образовательных учреждений северных районов республики.

- Произошёл замечательный, многоплановый и многообразный обмен опытом работы педагогов дошкольного образования северных районов Республики Бурятия, - подытожили участники образовательного форума.
Бурятия Север педагоги

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