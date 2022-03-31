В Бурятии педагоги Севера обменялись опытом

Они обсудили основные направления работы



В Бурятии состоялся практико-ориентированной семинар по теме «Социализация и ранняя профориентация дошкольников» для педагогов дошкольного образования в рамках IV образовательного форума «Педагоги Севера-2022», сообщает пресс-слубжба минобразования республики.



57 воспитателей детских садов Северо-Байкальского, Муйского районов и города Северобайкальск, а также гости и приглашённые эксперты приняли участие на форуме.



Своим опытом работы с коллегами поделились и выступили с докладами о работе по профориентации и финансовой грамотности дошкольников воспитатели северных посёлков Новый Уоян, Кичера, Нижнеангарска, Таксимо и города Северобайкальск.



Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального и дошкольного образования БГУ имени Доржи Банзарова Зинаида Лопсонова в своём выступлении высоко оценила опыт работы дошкольных образовательных учреждений северных районов республики.



- Произошёл замечательный, многоплановый и многообразный обмен опытом работы педагогов дошкольного образования северных районов Республики Бурятия, - подытожили участники образовательного форума.