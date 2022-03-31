В Иркутской зоогалерее тигры играют с ёлочками











«Март заканчивается, пора убирать ёлку», - говорят в Иркутской зоогалерее.Здесь не шутят по этому поводу. Дело в том, что деревья, хранившиеся на улице с января, оттаяли и теперь нужно срочно использовать все оставшиеся ёлочки и сосны.- Если немного помедлить, то хвоя пересохнет и окончательно превратится в мусор, так и не принеся никому радость. Но мы успели, хорошее настроение доставлено по назначению, - сообщили в Иркутской зоогалерее.В группе зоопарка в социальной сети «Вконтакте» разместили видео, на котором два молодых тигра и лабрадор играют с ёлками. Животным очень нравится это занятие, они валяются на деревьях, грызут их и играют между собой.