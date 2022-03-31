В Иркутской зоогалерее тигры играют с ёлочками

Животным нравится валяться на новогодних деревьях
«Март заканчивается, пора убирать ёлку», - говорят в Иркутской зоогалерее.
Здесь не шутят по этому поводу. Дело в том, что деревья, хранившиеся на улице с января, оттаяли и теперь нужно срочно использовать все оставшиеся ёлочки и сосны.
- Если немного помедлить, то хвоя пересохнет и окончательно превратится в мусор, так и не принеся никому радость. Но мы успели, хорошее настроение доставлено по назначению, - сообщили в Иркутской зоогалерее.
В группе зоопарка в социальной сети «Вконтакте» разместили видео, на котором два молодых тигра и лабрадор играют с ёлками. Животным очень нравится это занятие, они валяются на деревьях, грызут их и играют между собой.
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Животным нравится валяться на новогодних деревьях
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