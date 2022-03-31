За гол в его исполнении было отдано 44% от всех голосов
Завершилось голосование за звание «Лучшего гола» чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу среди мужчин в рамках всероссийских спортивных соревнований по футболу «III дивизиона», высшей лиги, сезона 2021 года.
Победителем финального голосования стал игрок команды «Бурятия» Эрдэм Галданов. В матче «Бурятия» - «Рассвет» (1:0) игрок забил победный гол дальним ударом.
Как сообщает пресс-служба Союза федераций футбола «Сибирь», Эрдэм Галданов набрал более 44% голосов. У ближайшего претендента – 29%. В списке голосования также присутствовал другой игрок из Бурятии – Алексей Рябованов. Он набрал 4,7% голосов.
Футболист Бурятии стал автором лучшего гола
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