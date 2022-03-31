Футболист Бурятии стал автором лучшего гола

Общество, Фото: пресс-служба Союза федераций футбола «Сибирь»

За гол в его исполнении было отдано 44% от всех голосов



Завершилось голосование за звание «Лучшего гола» чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу среди мужчин в рамках всероссийских спортивных соревнований по футболу «III дивизиона», высшей лиги, сезона 2021 года.



Победителем финального голосования стал игрок команды «Бурятия» Эрдэм Галданов. В матче «Бурятия» - «Рассвет» (1:0) игрок забил победный гол дальним ударом.



Как сообщает пресс-служба Союза федераций футбола «Сибирь», Эрдэм Галданов набрал более 44% голосов. У ближайшего претендента – 29%. В списке голосования также присутствовал другой игрок из Бурятии – Алексей Рябованов. Он набрал 4,7% голосов.

