14% жителей Бурятии подвергались кибербуллингу

Социологи выяснили, из-за чего жители Бурятии ругаются в Интернете



Центр управления регионом (ЦУР) по Бурятии провёл онлайн-анкетирование пользователей социальных сетей на тему агрессивного и конфликтного поведения. Всего опрос прошли 636 респондентов из разных социальных групп и населённых пунктов.



Как оказалось, 41% опрошенных сталкивался с проявлениями буллинга (агрессии или травли) в Интернете. Из них 14% сами подвергались травле, 11% наблюдали как травле подвергаются их знакомые, друзья или родственники, 24% видели агрессию в отношении публичных и известных людей. Любопытно, что 3% опрошенных признались, что травили кого-то сами.



Какие причины, по мнению опрошенных, толкают людей на оскорбления и буллинг в повседневной жизни? На этот вопрос 54% жителей Бурятии ответили так — личная неприязнь или зависть. На втором месте — материальное положение жертв, на третьем их внешний вид.



- Как показало исследование, чаще всего испытывают на себе проявления агрессии и травли молодёжь в возрасте от 16 до 34 лет и люди, которые оценивают своё материальное положение как хорошее, - отмечает старший специалист по исследованиям ЦУР Бурятии Лариса Чукреева.



ЦУР Бурятии также выяснил, где чаще всего люди сталкиваются с кибербуллингом, составив рейтинг наиболее токсичных социальных сетей и мессенджеров. Первое место заняла социальная сеть «Вконтакте» (52% сталкивались с травлей именно там), на втором Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), на третьем месте «Одноклассники» (29%). Приближается к тройке лидеров и Tik-Tok (25%). Среди мессенджеров Viber и Telegram идут почти вровень, с результатами 49% и 47% соответственно. В WhatsApp сталкивались с буллингом лишь 25% опрошенных.



Следующий вопрос, который задавался в исследовании ЦУР — знают ли жители Бурятии как защищаться от травли и оскорблений в Интернете? Положительно на него ответили лишь 39% опрошенных. Но 42% людей не знают, как себя вести в случаях, когда они подвергаются агрессии в социальных сетях.



Ещё один вопрос, который задавали социологи ЦУР Бурятии, звучал так: «Скажите, за последний год вы испытывали страх или дискомфорт из-за того, как к вам или членам вашей семьи относятся другие люди?». Как оказалось, подавляющее большинство опрошенных (70%) таких страхов не испытывали. Время от времени переживают такие страхи 20% опрошенных. 4% людей сталкиваются с негативным отношением к себе и испытывают страх постоянно. Любопытно, что мужчины значительно реже испытывают страх и дискомфорт от отношения окружающих, чем женщины.



