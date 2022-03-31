Ночной Улан-Удэ засияет ярче





В Улан-Удэ сотрудники «Горсвета» построили новую линию наружного освещения в микрорайоне Южный на улице Бограда, 71А.





На объекте специалисты установили восемь светильников и протянули 285 метров cамонесущего изолированного провода.





В этом году новые линии наружного освещения появятся на 100 объектах по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020-2025 гг».





Качественное уличное освещение появится в центральной части города, а также в отдалённых микрорайонах - на улицах, где никогда не было фонарей, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.