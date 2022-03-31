 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

Ночной Улан-Удэ засияет ярче

Ночной Улан-Удэ засияет ярче
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
В городе строятся новые линии наружного освещения 

В Улан-Удэ сотрудники «Горсвета» построили новую линию наружного освещения в микрорайоне Южный на улице Бограда, 71А. 

На объекте специалисты установили восемь светильников и протянули 285 метров cамонесущего изолированного провода. 

 В этом году новые линии наружного освещения появятся на 100 объектах по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020-2025 гг».

Качественное уличное освещение появится в центральной части города, а также в отдалённых микрорайонах - на улицах, где никогда не было фонарей, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии свыше 11,6 тысяч многодетных семей получают выплаты
В Бурятии свыше 11,6 тысяч многодетных семей получают выплаты
Общество, 31.03.2022
С начала года они получили 367,8 млн рублей
Школьникам Улан-Удэ устроили экскурсию в морг
Школьникам Улан-Удэ устроили экскурсию в морг
Общество, 31.03.2022
Дети задавали много вопросов на экскурсии
Ночной Улан-Удэ засияет ярче
Ночной Улан-Удэ засияет ярче
Общество, 31.03.2022
В городе строятся новые линии наружного освещения
Масочный режим в Бурятии отменили почти везде
Масочный режим в Бурятии отменили почти везде
Общество, 31.03.2022
Ношение масок в общественном транспорте и ряде других мест больше не требуется
В Бурятии возобновили автобусные рейсы в Монголию
В Бурятии возобновили автобусные рейсы в Монголию
Общество, 31.03.2022
Пассажирам не удастся приобрести билет из дома
Архитекторы планируют изменить имидж Улан-Удэ
Архитекторы планируют изменить имидж Улан-Удэ
Общество, 31.03.2022
Город будет придерживаться единого стиля

В Бурятии спасатели погрузились под лёд Байкала
В Бурятии спасатели погрузились под лёд Байкала
Общество, 31.03.2022
Спасатели погрузились на глубину до 12 метров. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с занятий по водолазной подготовке
В Улан-Удэ на площади Советов нет парковки для инвалидов
В Улан-Удэ на площади Советов нет парковки для инвалидов
Общество, 31.03.2022
Общественники проверили соблюдение правил парковки на местах для инвалидов в Улан-Удэ и вскрыли недочёты  
В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19
В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19
Общество, 31.03.2022
Ситуация с коронавирусом в республике заметно улучшилась в последнее время
В Бурятии инвалиду через суд предоставят жильё
В Бурятии инвалиду через суд предоставят жильё
Общество, 31.03.2022
В деле разбиралась прокуратура 
В окрестностях Читы пройдёт чемпионат ДФО по горному бегу
В окрестностях Читы пройдёт чемпионат ДФО по горному бегу
Общество, 31.03.2022
Спортсменам предстоит пробежать дистанции в гору и под гору
В Улан-Удэ проведут акцию «Город без покрышек»
В Улан-Удэ проведут акцию «Город без покрышек»
Общество, 31.03.2022
Она пройдёт в период месячника по санитарной очистке и уборке территорий
В Улан-Удэ днём до +6
В Улан-Удэ днём до +6
Общество, 31.03.2022
В республике преимущественно без осадков
Выставку в Улан-Удэ посвятят воробью
Выставку в Улан-Удэ посвятят воробью
Общество, 30.03.2022
В музее природы открывается выставка «Домовый воробей – птица года 2022»
В Бурятии отметят праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
В Бурятии отметят праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество, 30.03.2022
В его рамках пройдут соревновании по подлёдному лову

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^