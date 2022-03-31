В Кабанском районе Бурятии зарегистрировали 100-го ребёнка

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малыша нарекли Павлом



29 марта в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано рождение сотого малыша. В семье Владимира и Натальи это третий ребёнок. Мальчика назвали Павлом.



Представители Кабанского районного отдела управления ЗАГС поздравили родителей с появлением на свет долгожданного сына. Маме и папе вручили свидетельство о рождении и пожелали малышу расти здоровым, счастливым и добрым мальчиком. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

