В Кабанском районе Бурятии зарегистрировали 100-го ребёнка

Малыша нарекли Павлом
29 марта в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано рождение сотого малыша. В семье Владимира и Натальи это третий ребёнок. Мальчика назвали Павлом.
Представители Кабанского районного отдела управления ЗАГС поздравили родителей с появлением на свет долгожданного сына. Маме и папе вручили свидетельство о рождении и пожелали малышу расти здоровым, счастливым и добрым мальчиком. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
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