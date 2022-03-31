Архитекторы планируют изменить имидж Улан-Удэ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Город будет придерживаться единого стиля



В мэрии Улан-Удэ обсудили вопросы нормативного регулирования размещения информационных и рекламных конструкций на территории города. Совещание прошло с участием предпринимателей, представителей управления федеральной антимонопольной службы и торгово-промышленной палаты Бурятии.



В столице Бурятии с начала года было обнаружено 10 рекламных конструкций, установленных без разрешения, сообщает пресс-служба администрации города. Собственники нежилых коммерческих помещений получили предписания об их демонтаже в течение одного месяца.



Ранее рейды по выявлению незаконных конструкций прошли по улицам Смолина, Терешковой, Борсоева, Бабушкина, Лимонова, Куйбышева, Гагарина, проспекту 50-летия Октября.



- Произвольное размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий, самовольное изменение архитектурного облика здания, хаотичное размещение информационных и рекламных конструкций негативно влияют на архитектурный облик и в целом на имидж города. Отвечая на эти вызовы, в прошлом году мы организовали работу по разработке архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц города, - рассказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.



Концепция охватывает улицу Смолина от пересечения с улицей Борсоева - до пересечения с улицей Советской и участок в центральной части города - где гостиница Бурятия и торгово-развлекательный центр «Сибирь».



Планируется, что к концу 2023 года оформление в едином стиле внешнего вида фасадов будет приведено в соответствие с требованиями этой концепции. Однако рекламопроизводители просят отстрочить сроки из-за повышения цен на материалы. В комитете предложение поддержали, но окончательное решение не приняли.



Также архитекторы планируют разработать концепцию на видовых участках города с активной хозяйственной и предпринимательской деятельностью – это участки по улицам Коммунистическая, Ербанова, проспект 50-летия Октября, улицы Гагарина, Бабушкина, Терешковой.



В комитете по градостроительству напоминают, что установка любой рекламной конструкции на территории Улан-Удэ, независимо от места и формы собственности должна быть согласована с ведомством.



По вопросам получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Улан-Удэ можно обращаться по адресу: улица Бабушкина, 25, каб. 405, телефон: 23-02-77.