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Архитекторы планируют изменить имидж Улан-Удэ

Архитекторы планируют изменить имидж Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Город будет придерживаться единого стиля

В мэрии Улан-Удэ обсудили вопросы нормативного регулирования размещения информационных и рекламных конструкций на территории города. Совещание прошло с участием предпринимателей, представителей управления федеральной антимонопольной службы и торгово-промышленной палаты Бурятии.

В столице Бурятии с начала года было обнаружено 10 рекламных конструкций, установленных без разрешения, сообщает пресс-служба администрации города. Собственники нежилых коммерческих помещений получили предписания об их демонтаже в течение одного месяца.

Ранее рейды по выявлению незаконных конструкций прошли по улицам Смолина, Терешковой, Борсоева, Бабушкина, Лимонова, Куйбышева, Гагарина, проспекту 50-летия Октября.

- Произвольное размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий, самовольное изменение архитектурного облика здания, хаотичное размещение информационных и рекламных конструкций негативно влияют на архитектурный облик и в целом на имидж города. Отвечая на эти вызовы, в прошлом году мы организовали работу по разработке архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц города, - рассказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.

Концепция охватывает улицу Смолина от пересечения с улицей Борсоева - до пересечения с улицей Советской и участок в центральной части города - где гостиница Бурятия и торгово-развлекательный центр «Сибирь».

Планируется, что к концу 2023 года оформление в едином стиле внешнего вида фасадов будет приведено в соответствие с требованиями этой концепции. Однако рекламопроизводители просят отстрочить сроки из-за повышения цен на материалы. В комитете предложение поддержали, но окончательное решение не приняли.

Также архитекторы планируют разработать концепцию на видовых участках города с активной хозяйственной и предпринимательской деятельностью – это участки по улицам Коммунистическая, Ербанова, проспект 50-летия Октября, улицы Гагарина, Бабушкина, Терешковой.

В комитете по градостроительству напоминают, что установка любой рекламной конструкции на территории Улан-Удэ, независимо от места и формы собственности должна быть согласована с ведомством.

По вопросам получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Улан-Удэ можно обращаться по адресу: улица Бабушкина, 25, каб. 405, телефон: 23-02-77.
Улан-Удэ архитектура

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