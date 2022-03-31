Принять участие могут дети в возрасте от 3 до 7 лет
В Бурятии малышей от 3 до 7 лет приглашают принять участие во II республиканском конкурсе юных талантов «Ярче всех!», посвящённому Международному дню защиты детей.
В прошлом году конкурс проходил в онлайн-формате. Десять наиболее ярких талантов были признаны победителями конкурса. Всего в конкурсе приняло участие более пятидесяти детей из разных уголков республики.
В этом году на конкурс могут заявить о себе не только солисты, но и творческие коллективы по всем творческим направлениям: вокал, хореография, театральный, инструментальный, оригинальный жанры и другие.
По условиям конкурса до 10 мая участники должны представить видеозапись конкурсного выступления продолжительностью не более 3 минут. Заявку необходимо отправить по адресу: 670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 6, или на e-mail: kddrcnt@mail.ru с пометкой «Ярче всех!». Оценивается исполнительское мастерство, сценический образ, оригинальность идеи, уникальность и неповторимость творческого номера, соответствие репертуара возрасту детей и качество представленных материалов.
По итогам конкурса участникам, продемонстрировавшим самый высокий исполнительский уровень, будут присуждены звания лауреатов.
Награждение и гала-концерт победителей состоится 1 июня в этнографическом музее народов Забайкалья на арт-фестивале «Мы вместе», посвящённом Международному дню защиты детей.
Подробная информация о проведении конкурса размещена в положении на сайте республиканского центра народного творчества, сообщает пресс-служба РЦНТ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии объявлено о конкурсе юных талантов «Ярче всех!»
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