В Бурятии объявлено о конкурсе юных талантов «Ярче всех!»

Принять участие могут дети в возрасте от 3 до 7 лет



В Бурятии малышей от 3 до 7 лет приглашают принять участие во II республиканском конкурсе юных талантов «Ярче всех!», посвящённому Международному дню защиты детей.



В прошлом году конкурс проходил в онлайн-формате. Десять наиболее ярких талантов были признаны победителями конкурса. Всего в конкурсе приняло участие более пятидесяти детей из разных уголков республики.



В этом году на конкурс могут заявить о себе не только солисты, но и творческие коллективы по всем творческим направлениям: вокал, хореография, театральный, инструментальный, оригинальный жанры и другие.



По условиям конкурса до 10 мая участники должны представить видеозапись конкурсного выступления продолжительностью не более 3 минут. Заявку необходимо отправить по адресу: 670031, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 6, или на e-mail: kddrcnt@mail.ru с пометкой «Ярче всех!». Оценивается исполнительское мастерство, сценический образ, оригинальность идеи, уникальность и неповторимость творческого номера, соответствие репертуара возрасту детей и качество представленных материалов.



По итогам конкурса участникам, продемонстрировавшим самый высокий исполнительский уровень, будут присуждены звания лауреатов.



Награждение и гала-концерт победителей состоится 1 июня в этнографическом музее народов Забайкалья на арт-фестивале «Мы вместе», посвящённом Международному дню защиты детей.



Подробная информация о проведении конкурса размещена в положении на сайте республиканского центра народного творчества, сообщает пресс-служба РЦНТ.



Возрастное ограничение 0+

