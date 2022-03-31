Юная спортсменка выиграла бронзовую медаль
Спортсменка из Бурятии Арина Ш. стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия в упражнении «стрельба из пятизарядного пневматического пистолета».
В настоящее время в Казани проходят два крупных юниорских старта: первенство России (лично-командное) по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе (пневматическое и малокалиберного оружие). Свыше 450 спортсменов из 40 регионов страны в возрасте до 17 лет борются за высшие награды соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Пулевик из Бурятии стала призёром всероссийских соревнований
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