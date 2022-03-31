До этого легендарный рокер выступал в Бурятии четыре года назад
2 мая в улан-удэнском ФСК выступит легендарный рок-исполнитель Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы» (12+). Поклонники из Бурятии смогут услышать хиты группы Nautilus Pompilius и другие композиции.
- Музыка Наутилуса - это гимны целого поколения. В большом сольном концерте Вячеслав Бутусов исполнит лучшие песни легендарного коллектива, которому в этому году исполняется уже 40 лет. Также в программе презентация нового альбома «Аллилуйя» и избранные песни из сольного творчества. Живой звук, тематический видеоряд, непередаваемая атмосфера, - анонсируют организаторы концерта.
Вячеслав Бутусов уже выступал в Бурятии. В 2018 году он был хедлайнером музыкального фестиваля «Голос кочевников» (0+). Многотысячная толпа была в восторге от концерта и пела с Вячеславом Бутусовым каждую песню, несмотря на дождливую погоду.
Также Бутусов давал концерт в Улан-Удэ около 15 лет назад. Выступление состоялось в КДЦ «Рассвет». Зал, хоть и не был полным, но с восторгом принял исполнителя.
С 2020 года в Улан-Удэ практически не было выступлений именитых музыкантов. Причиной тому были коронавирусные ограничения. На сегодня в Бурятии они практически полностью сняты, отменили даже масочный режим на транспорте и в магазинах. С каждым днём заболевших COVID-19 в Бурятии становится всё меньше.
Вячеслав Бутусов выступит в Улан-Удэ
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