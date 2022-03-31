«Хозяев» местности сфотографировали отдыхающие
29 марта в Улан-Удэ, на территории городского леса вблизи посёлка Верхняя Берёзовка, отдыхающие заметили двух особей сибирской косули. Они поделились фотографиями с городским лесничеством.
- Косуля – это парнокопытное животное, представляющее семейство оленевых и род косули. Это дикое животное не отличается крупными размерами и имеет сходство с небольшим, изящным оленем. Косулю ещё называют дикой козой, - отметили в лесничестве.
Также в пресс-службе лесничества добавили, что в дальнейшем ждут от посетителей городских лесов новых фотографий «хозяев» местности.
В лесах Улан-Удэ заметили двух косулей
Общество, Фото:
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