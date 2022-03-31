В лесах Улан-Удэ заметили двух косулей

Общество, Фото: очевидец, предоставлено городским лесничеством

«Хозяев» местности сфотографировали отдыхающие



29 марта в Улан-Удэ, на территории городского леса вблизи посёлка Верхняя Берёзовка, отдыхающие заметили двух особей сибирской косули. Они поделились фотографиями с городским лесничеством.



- Косуля – это парнокопытное животное, представляющее семейство оленевых и род косули. Это дикое животное не отличается крупными размерами и имеет сходство с небольшим, изящным оленем. Косулю ещё называют дикой козой, - отметили в лесничестве.



Также в пресс-службе лесничества добавили, что в дальнейшем ждут от посетителей городских лесов новых фотографий «хозяев» местности.

