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В Иркутской области стоянки древних людей станут культурным наследием

В Иркутской области стоянки древних людей станут культурным наследием
Общество,  Фото:pixabay.com
Они получат статус объектов культурного наследия федерального значения

В единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включат 95 археологических объектов, расположенных в Иркутской области. Это стоянки людей, которые жили на территории современных Ольхонского и Иркутского районов в период от 20 тысяч лет назад до 2,5 тысяч лет назад. Акты государственных историко-культурных экспертиз на них согласовало министерство культуры Российской Федерации. Как только ведомство оформит приказ об их включении в единый государственный реестр, памятники археологии получат статус объектов культурного наследия федерального значения.

- Согласно российскому законодательству, археологические объекты могут быть только памятниками федерального значения. Именно поэтому процедура включения в реестр является сложной и длительной. В 2020 году её смогли пройти всего восемь объектов Иркутской области. В 2021 году были подготовлены экспертизы для 113 объектов, в итоге 95 из них были согласованы в министерстве культуры Российской Федерации, - рассказал начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Михаил Скляревский.

В Иркутской области находится более четырёх тысяч археологических объектов, которые имеют статус выявленных объектов историко-культурного наследия. Археологи проводят исследования и оформляют акты историко-культурных экспертиз для внесения их в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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