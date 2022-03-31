Они получат статус объектов культурного наследия федерального значения
В единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включат 95 археологических объектов, расположенных в Иркутской области. Это стоянки людей, которые жили на территории современных Ольхонского и Иркутского районов в период от 20 тысяч лет назад до 2,5 тысяч лет назад. Акты государственных историко-культурных экспертиз на них согласовало министерство культуры Российской Федерации. Как только ведомство оформит приказ об их включении в единый государственный реестр, памятники археологии получат статус объектов культурного наследия федерального значения.
- Согласно российскому законодательству, археологические объекты могут быть только памятниками федерального значения. Именно поэтому процедура включения в реестр является сложной и длительной. В 2020 году её смогли пройти всего восемь объектов Иркутской области. В 2021 году были подготовлены экспертизы для 113 объектов, в итоге 95 из них были согласованы в министерстве культуры Российской Федерации, - рассказал начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Михаил Скляревский.
В Иркутской области находится более четырёх тысяч археологических объектов, которые имеют статус выявленных объектов историко-культурного наследия. Археологи проводят исследования и оформляют акты историко-культурных экспертиз для внесения их в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области стоянки древних людей станут культурным наследием
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Хозяев» местности сфотографировали отдыхающие
В учебных заведениях запустят центры по судостроению, сельскому хозяйству, горнодобывающей отрасли и другим ключевым направлениям экономики округа
Им стал десятиклассник Загустайской школы
Юная спортсменка выиграла бронзовую медаль
Малыша нарекли Павлом
Им стал студент республиканского межотраслевого техникума
Студентов и аспирантов наградили именной стипендией первого бурятского учёного
За гол в его исполнении было отдано 44% от всех голосов
С момента реконструкции не прошло и года
За три года показатель уменьшился в четыре раза
6 команд республики отличились на кубке России
В городе собираются увековечить память Михаила Миля и Николая Камова
Гран-при выиграла воспитатель из детсада «Калинка»
Демонтаж звука занимает долгое время
Юная улан-удэнка Виолетта Гинеева завоевала наград больше, чем остальные участницы конкурса «Маленькая и Юная королева России 2022»