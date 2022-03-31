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В Улан-Удэ выбрали «Воспитателя года»

В Улан-Удэ выбрали «Воспитателя года»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Гран-при выиграла воспитатель из детсада «Калинка»

30 марта в столице Бурятии завершился городской профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2022». В конкурсе приняли участие 33 педагога из дошкольных учреждений.

Гран-при была удостоена воспитатель детского сада №96 «Калинка» Наталья Покацкая. На первом месте – воспитатель из детского сада N3 «Колобок» Татьяна Санталова, на втором – воспитатель из детского сада №58 «Золушка» Оксана Гибай, на третьем – воспитатель из детского сада N58 «Золушка» Виктория Родникова.

Победа для Натальи Покацкой стала неожиданностью, непередаваемое чувство счастья на сцене испытала воспитатель за плечами, которого 8 лет работы в детском саду «Калинка».

- Я порхаю, испытала гамму чувств, когда услышала, что выиграла в конкурсе. Я в первый раз участвую в этом конкурс и не пожалела, мне понравилось абсолютно всё, это и добрая атмосфера, это и соучастие организаторов, за это время получила багаж знаний от своих коллег, ведь истина рождается в коммуникации. Основная суть программы «Вдохновение», по которой работает наш детский сад – это индивидуальность ребёнка, педагог является соучастником образовательного процесса. По этой программе наш детский сад работает второй год. Эта победа дала мне уверенность, что я на правильном пути, теперь я могу стать наставником и передавать свой бесценный опыт, - рассказала Наталья Покацкая.

Также стали лучшими воспитатели детских садов по номинациям:
- «За профессионализм и творческий поиск» - Надежда Будрина, детский сада №72;
- Дебют и опыт» - Дандр Каляев, детский сад №52 «Ая-ганга»;
- «Формирование естественно-научного представления у дошкольников» - Елена Карнакова, детский сад №51;
- «Творческий воспитатель» - Анна Костеева, детский сад №233 ОАО «РЖД»;
- «Лидер инноваций» - Галина Романчук, детский сад №33 «Светлячок»;
- «Молодой профессионал» - Анна Томсон, детский сад №71 «Огонек»;
- «Цифровизация в дошкольном образовании» - Бальжима Ширапова, детский сад №62 «Малыш».

- Мастер-классы, педагогические находки, инновации в работе с детьми дошкольного возраста – всё это прошло во втором туре конкурса. В третьем состоялось ток-шоу с участием председателя комитета по образованию Татьяны Митрофановой «Профессиональный разговор», - сообщает пресс-служба комитета.
Улан-Удэ воспитатели детские сады конкурс дошкольное образование Бурятия

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