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В колледжах ДФО создадут образовательно-производственные кластеры

В колледжах ДФО создадут образовательно-производственные кластеры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В учебных заведениях запустят центры по судостроению, сельскому хозяйству, горнодобывающей отрасли и другим ключевым направлениям экономики округа

Завершился конкурс министерства просвещения России среди учреждений среднего профессионального образования (СПО) на получение грантов для создания и развития образовательно-производственных центров (кластеров). На Дальнем Востоке субсидию получат 8 колледжей, на базе которых уже в текущем 2022 году будут созданы образовательно-производственные центры. Они объединят образовательные организации СПО с предприятиями ключевых отраслей экономики региона, в том числе резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

На конкурс подали 100 заявок от 54 субъектов РФ. 70 колледжей-победителей получат федеральные средства на создание кластеров по направлениям атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, лёгкая промышленность, химическая, фармацевтическая, горнодобывающая отрасли, авиа- и судостроение, лесная, нефтегазовая и IT-отрасли. Предельный размер гранта, предоставляемый победителю конкурса, составляет 100 млн рублей.

В ДФО субсидии получат Дальневосточный судостроительный колледж, Якутский сельскохозяйственный техникум, Уссурийский агропромышленный колледж, Камчатский политехнический техникум, Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский техникум железнодорожного транспорта, Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта г. Тында (филиал Дальневосточного государственного университета путей сообщения), Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта (филиал Иркутского государственного университета путей сообщения).

Старт работы кластеров намечен на сентябрь 2022 года. Ожидается, что 16 апреля участники проекта проведут Единый день открытых дверей для будущих абитуриентов в рамках старта общероссийской приёмной кампании в колледжи. Всего в новом учебном году порядка 150 тысяч студентов учреждений среднего профессионального образования будут обучаться по программам нового федерального проекта, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

ДФО Бурятия образование ссузы колледж профессиональное среднее образование

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