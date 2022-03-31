Спортсмены Бурятии стали лучшими в миниволей

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

6 команд республики отличились на кубке России



С 26 по 27 марта в Сочи был разыгран ежегодный кубок России по миниволей. Турнир собрал 28 команд из 6 регионов страны. Честь Бурятии отстаивали восемь команд. Шести командам удалось завоевать призовые места.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в ходе упорной борьбы команды по миниволей республики показали следующие результаты:



Женщины 200+ (по сумме возраста игроков на площадке)

Первое место – «Айрис»



Женщины до 200

Первое место – «Факел»



Женщины до 150

Первое место – «Иволга»



Микс 200+

Второе место – «Байкал»



Микс до 200

Третье место – «Хара Морин»



Микс до 150

Третье место – «БГУ»



- Игры проходили напряжённо. Присутствовал спортивный азарт, и команды боролись за каждое очко. Спасибо участникам и победителям за массу положительных эмоций и позитивный настрой, - рассказала исполнительный директор региональной федерации миниволей Елена Калашникова.

