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Спортсмены Бурятии стали лучшими в миниволей

Спортсмены Бурятии стали лучшими в миниволей
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
6 команд республики отличились на кубке России

С 26 по 27 марта в Сочи был разыгран ежегодный кубок России по миниволей. Турнир собрал 28 команд из 6 регионов страны. Честь Бурятии отстаивали восемь команд. Шести командам удалось завоевать призовые места.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в ходе упорной борьбы команды по миниволей республики показали следующие результаты:

Женщины 200+ (по сумме возраста игроков на площадке)
Первое место – «Айрис»

Женщины до 200
Первое место – «Факел»

Женщины до 150
Первое место – «Иволга»

Микс 200+
Второе место – «Байкал»

Микс до 200
Третье место – «Хара Морин»

Микс до 150
Третье место – «БГУ»

- Игры проходили напряжённо. Присутствовал спортивный азарт, и команды боролись за каждое очко. Спасибо участникам и победителям за массу положительных эмоций и позитивный настрой, - рассказала исполнительный директор региональной федерации миниволей Елена Калашникова.
миниволей Кубок России спорт Бурятия

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