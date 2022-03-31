6 команд республики отличились на кубке России
С 26 по 27 марта в Сочи был разыгран ежегодный кубок России по миниволей. Турнир собрал 28 команд из 6 регионов страны. Честь Бурятии отстаивали восемь команд. Шести командам удалось завоевать призовые места.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в ходе упорной борьбы команды по миниволей республики показали следующие результаты:
Женщины 200+ (по сумме возраста игроков на площадке)
Первое место – «Айрис»
Женщины до 200
Первое место – «Факел»
Женщины до 150
Первое место – «Иволга»
Микс 200+
Второе место – «Байкал»
Микс до 200
Третье место – «Хара Морин»
Микс до 150
Третье место – «БГУ»
- Игры проходили напряжённо. Присутствовал спортивный азарт, и команды боролись за каждое очко. Спасибо участникам и победителям за массу положительных эмоций и позитивный настрой, - рассказала исполнительный директор региональной федерации миниволей Елена Калашникова.
Спортсмены Бурятии стали лучшими в миниволей
Общество, Фото:
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