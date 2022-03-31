В деле разбиралась прокуратура
Жительница Иволгинского района Бурятии является инвалидом II группы. Женщина страдает тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире. В соответствии с распоряжением главы сельского поселения «Гурульбинское» в 2018 году она поставлена на учёт в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также признана малоимущей.
То есть женщина имеет право на внеочередное получение жилого помещения по договору социального найма.
- Прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление к органу местного самоуправления о возложении обязанности предоставить вне очереди инвалиду по договору социального найма жилое помещение в границах сельского поселения «Гурульбинское», отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям с учётом права на дополнительную жилую площадь, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии инвалиду через суд предоставят жильё
Общество, Фото:
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