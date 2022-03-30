«Миссия невыполнима»: Улан-удэнцы провели эксперимент с проблемным маршрутом

Чтобы уехать на маршрутке №95, приходится ждать по часу
Жители посёлка Энергетик в Улан-Удэ провели эксперимент и наглядно показали, как сложно уехать в часы пик маршрутом №95. Некоторым участникам эксперимента пришлось стоять на остановке почти час. «Миссия невыполнима», - с горечью констатировали пассажиры. Видеодоказательства горожане опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ. Новости твоего города» в соцсети «ВКонтакте».
Жители Энергетик давно бьют тревогу по поводу переполненных маршруток.
«На 95-м вечером уехать сложно, так как они полные проезжают мимо. Не впихнуться даже»,
«В 9 вечера с площади Советов уехать невозможно в Энергетик»,
«Как это уже надоело. Приехать невозможно вечером в Энергетик. Проехал сейчас 95 маршрут, маленькая «Газель» - битком. А нас тут не два человека стоит, и хотим домой. Зачем пускают в час пик и вечером маленькие «Газельки»? В большие еле как вечером залазим, - пишут недовольные пассажиры.
В итоге возмущённые жители решили снять наглядное видео о работе маршрута, а затем отправить его мэру Улан-Удэ и главе Бурятии. «Пусть посмотрят, что частники творят», - предложил один из пассажиров.
К своему посту они прикрепили три видео, на которых видно, как автобусы, действительно, быстро проезжают мимо остановок.
- Общее время ожидания составило ровно 50 минут. За это время смог уехать только на пятой машине, а должно было пройти 10 автобусов (если через каждые пять минут), - поделился проводивший эксперимент мужчина.
Он отметил, что за это время на остановке скопилось около десяти человек, а два-три пассажира «так и не влезли в пятый автобус».
Ситуацию прокомментировали в администрации Улан-Удэ.
- В настоящее время совместно с правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос дальнейшего обновления парка городского общественного транспорта Улан-Удэ. В случае увеличения парка подвижного состава «Городские маршруты» будет рассмотрен вопрос увеличения подвижного состава на действующих маршрутах. Для оперативного решения вопросов регулярности движения автобусов рекомендуем обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00 часов, включая выходные и праздничные дни», - рассказали в официальном комментарии, - сообщили в мэрии.
Кроме того, улан-удэнцам посоветовали мобильное приложение «Умный транспорт», 2ГИС и специальный интернет-портал для определения времени движения автобусов.
«Миссия невыполнима»: Улан-удэнцы провели эксперимент с проблемным маршрутом
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