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Росавиация продлила до 7 апреля ограничения на полёты

Росавиация продлила до 7 апреля ограничения на полёты
Общество,  Фото:Pexels
Режим ограничения действует в 11 городах страны

Ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России продлевается до 7 апреля, сообщает пресс-служба Росавиации.

- До 7 апреля 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - говорится в сообщении. 

 Как и прежде, федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Росавиация продлила запрет на полёты в южном направлении страны до 1 апреля.
Ограничения связаны с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
Росавиация ограничения юг

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