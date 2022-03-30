Росавиация продлила до 7 апреля ограничения на полёты







Как сообщал «Байкал-Daily»,

Ограничения связаны с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе.



Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Росавиация продлила запрет на полёты в южном направлении страны до 1 апреля. Ограничения связаны с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе.Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Как и прежде, федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России продлевается до 7 апреля, сообщает пресс-служба Росавиации.- До 7 апреля 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - говорится в сообщении.