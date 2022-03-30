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В Иркутской области возведут 26 ФАПов и 9 амбулаторий

В Иркутской области возведут 26 ФАПов и 9 амбулаторий
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Иркутской области
Финансирование региональной программы на 5 лет составляет около 11 млрд рублей

В Иркутской области в 2022 году планируется построить 26 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и девять врачебных амбулаторий. Об этом рассказала осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

Возведение медучреждений предусмотрено региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения региона. Стоимость каждой быстровозводимой модульной конструкции ФАПа составляет порядка 7,5 млн рублей, врачебной амбулатории – 35 млн рублей.

- ФАПы и врачебные амбулатории сейчас возводят в короткие сроки – два-три месяца. Затем следуют такие процедуры как благоустройство территории, приобретение мебели и оборудования, − отметила Анна Данилова.

Новые медицинские объекты появятся в Ангарском, Балаганском, Тайшетском, Иркутском, Усольском и других района Иркутской области.

Напомним, в ремонт, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения уже вовлечены большинство территорий региона. Общее финансирование областной программы на пять лет составляет порядка 11 млрд рублей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область здравоохранение строительство

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