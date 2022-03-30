В Селенгинском районе Бурятии благоустроят 10 детских площадок

Всего в республике обустроят 247 зон отдыха



Госэкспертиза Бурятии рассмотрела сметную документацию и выдала положительные заключения по благоустройству 10 детских игровых площадок в Селенгинском районе республики. Документация по двум площадкам в городе Гусиноозёрск находится в стадии рассмотрения.



Экспертизу прошла сметная документация площадок в сёлах: Селендума, Гусиное Озеро, Средний Убукун; в посёлках: Новоселенгинск, Темник; в улусах: Жаргаланта, Ташир, Тохой, Нур-Тухум, Зурган-Дэбэ.



- Планируется обустроить 247 зон отдыха в нашей республике на общую сумму 849 млн руб. Таким образом нам удастся обновить городскую инфраструктуру и создать пространства для отдыха и развития рядом с домом для большого числа жителей сел и городов, - отметил министр строительства РБ Николай Рузавин.



В течение 2022 года проблема организации здорового досуга детей будет решена по всем районам пропорционально количеству жителей, а именно: в Баргузинскои районе планируется построить 9 площадок, в Баунтовском – 2, в Бичурском – 11, в Джидинском – 12, в Еравнинском - 9, в Заиграевском – 19, в Закаменском – 15, в Иволгинском – 14, в Кабанском – 24, в Кижингинском – 7, в Курумканском – 9, в Кяхтинском – 14, в Муйском – 3, в Мухоршибирском – 15, в Окинском – 4, в Прибайкальском - 12, в Северо-Байкальском – 7, в Тарбагатайском – 9, в Тункинском – 14, в Хоринском – 8, в Улан-Удэ – 13, в Северобайкальске – 5, в Гусиноозёрске – 2.



На детских игровых площадках будут установлены беседки, парковые столы и скамейки, игровые и спортивные комплексы, вазоны для цветов, мусорные урны, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

