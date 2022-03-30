ЕР с Минпросвещения доведут до завершения программу капремонта школ

В большинстве регионов стартовала программа капремонта школ



«Единая Россия» и Минпросвещения РФ выработали меры, гарантирующие выполнение программ капремонта школ и обеспечения школьников горячим питанием. Об этом в рамках расширенного совещания «Единой России» и министерства рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.



- Программы, безусловно, будут выполнены, невзирая на санкции и трудности. Для «Единой России» это магистральное направление работы и ключевой раздел народной программы, на который из бюджета уже выделены необходимые средства. Большинство регионов начали программу капремонта школ, задержка есть примерно по 20 объектам из более чем 1600. Каждый срыв повлечёт за собой ответственность, вплоть до кадровых решений, — сказал Турчак.



Как пишет rostovgazeta.ru, депутат предложил перераспределять между регионами средства на капремонт школ в случае нарушения сроков реализации программы. С этой инициативой секретарь генсовета «Единой России» обратится в правительство. До 15 апреля регионам, которые срывают графики, предстоит устранить имеющиеся недочёты.



- И дальше пусть губернаторы изыскивают средства в региональном бюджете, — подчеркнул Турчак. Он напомнил, что на 2022 год из федерального бюджета выделено более 66 миллиардов рублей, на 2023 год — чуть более 25 миллиардов рублей. На эти средства за два года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году — 1653 здания.



Чтобы повысить эффективность расходов на капитальный ремонт школ и компенсировать рост стоимости строительных материалов, секретарь генерального совета ЕР предложил оптимизировать расходы и упростить ряд процедур. Там, где это возможно, Андрей Турчак рекомендовал отказаться от конкурсов по определению подрядчиков. Кроме того, он предложил правительству РФ выделить дополнительное финансирование на организацию школьного питания, так как отдельные продуктовые позиции подорожали на 30%.



Предложения секретаря генсовета «Единой России» поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, сообщается на сайте партии ER.RU. Он отметил, что партия контролирует каждый объект программы капремонта школ и это помогает своевременно выявлять недоработки на местах, отставание по срокам и подачу дополнительных заявок на участие.



- Как и в других регионах, в Республике Бурятия стартовала программа капитального ремонта школ, согласно которой до 2024 года отремонтируют 55 школ. Капитальный ремонт рассчитан на период с 2022 по 2023 год — на эти цели республике выделено около 2 млрд рублей. В настоящее время ведутся активные работы по определению подрядных организаций. Разумеется, программа не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие наших школ — речь идёт о закупке оборудования, а также о повышении квалификации учителей. Всё это, безусловно, позволит создать комфортную и современную образовательную среду, - отметил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа», ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.

