Улан-Удэ присоединится к акции «10000 шагов к жизни»

Участники пройдут дистанцию, рекомендованную ВОЗ в качестве оптимальной



1 апреля в столице Бурятии пройдёт всероссийская акция «10000 шагов к жизни». Присоединиться к ней может каждый желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте организаторов акции.



- 10000 шагов – пешеходная дистанция, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения в качестве оптимального объёма дневной двигательной активности для взрослого населения, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Начало мероприятия в 14:00 в парке «Юбилейный».



Возрастное ограничение 0+

