Участники пройдут дистанцию, рекомендованную ВОЗ в качестве оптимальной
1 апреля в столице Бурятии пройдёт всероссийская акция «10000 шагов к жизни». Присоединиться к ней может каждый желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте организаторов акции.
- 10000 шагов – пешеходная дистанция, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения в качестве оптимального объёма дневной двигательной активности для взрослого населения, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Начало мероприятия в 14:00 в парке «Юбилейный».
Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ присоединится к акции «10000 шагов к жизни»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В музее природы открывается выставка «Домовый воробей – птица года 2022»
В его рамках пройдут соревновании по подлёдному лову
Участники пройдут дистанцию, рекомендованную ВОЗ в качестве оптимальной
Улан-Удэ примет международный конкурс молодых оперных певцов
Всего в республике обустроят 247 зон отдыха
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет
Соревнования проведут в Селенгинском районе
Конкурс проводился по трём номинациям
Мальчиков назвали Евгением и Александром
Они будут проверять факты загораний, а также проводить профилактические мероприятия
В столице Бурятии отремонтируют усадьбу Гoлдoбинa
Регион получит 359 млн рублей на завершение работ
Представительница команды стала самым ценным игроком соревнований
Всероссийский турнир проходил в Подмосковье
Финансирование региональной программы на 5 лет составляет около 11 млрд рублей