В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по южной половине местами небольшой снег. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +4,+9, местами -1,-6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +4,+6.
В Улан-Удэ днём до +6
Общество, Фото:
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