В Улан-Удэ днём до +6

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по южной половине местами небольшой снег. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +4,+9, местами -1,-6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +4,+6.

