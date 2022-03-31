 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

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В Улан-Удэ днём до +6

В Улан-Удэ днём до +6
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по южной половине местами небольшой снег. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +4,+9, местами -1,-6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +4,+6.
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