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В Бурятии сельчанка запустила собственный бизнес по соцконтракту

В Бурятии сельчанка запустила собственный бизнес по соцконтракту
Общество,  Фото:Pexels
Предпринимательница открыла магазин в Мухоршибири

В Бурятии социальный контракт национального проекта «Демография» является одним из основных способов оказания адресной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим малоимущим гражданам, а также людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Как рассказали в минсоцзащите Бурятии, в районах республики этой мерой поддержки пользуются всё больше граждан. С начала этого года в Мухоршибирском районе участниками программы стали семь жителей, двое зарегистрировались самозанятыми, один занялся разведением личного подсобного хозяйства, ещё троим сельчанам помогли трудоустроиться.

В 2021 году в Мухоршибирском районе было заключено 56 контрактов на сумму более 63,7 млн рублей. За этот период 14 жителей района стали индивидуальными предпринимателями и открыли собственное дело. Направление деятельности выбрали самое разнообразное.

Так, благодаря социальному контракту в сёлах района появились - магазин товаров для интерьера, шиномонтаж, студия красоты, швейная мастерская, служба по оказанию ремонтных работ и услуги такси.

Свой бизнес открыла и жительница села Мухоршибирь Елена Иванова, которая узнала о возможностях социального контракта из соцсетей.

- Для начала я проконсультировалась со специалистами, и взвесив всё, решила заключить социальный контракт. Поскольку я имею 15-летний навык работы в торговле, решилась на открытие собственного магазина и назвала его «Domik», предлагающий товары для дома и интерьера. В августе прошлого года я зарегистрировала ИП, получила стартовый капитал и арендовала помещение, закупила оборудование. А в октябре мой магазин открыл свои двери для первых покупателей, - поделилась своей историей Елена Иванова.

Сельская предпринимательница благодарна специалистам соцзащиты, которые поддержали её решение и помогли ей на всех этапах реализации бизнес-плана. 

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