В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»

Конкурс проводился по трём номинациям



В Иркутской области подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Почётная семья Иркутской области». 21 марта состоялось заседание конкурсной комиссии.



В номинации «Молодая семья» первое место заняла семья Миненко из Ангарска. Второе место у семьи Вахрушкиных из посёлка Бохан. На третьем месте семья Малаховых из Усолья-Сибирского. Поощрительные места заняли семьи Горняк (Куйтунский район, п. Лермонтовский) и Хитовых (Шелеховский район, с. Баклаши).



В номинации «Многодетная семья» победила семья Лемеш из Нижнеудинска. Второе место выиграла семья Рябовых из Шелехова. Третье – семья Каймоновых из села Нукуты. Поощрительные места достались семьям Шергиных (Куйтунский район, р. п. Куйтун) и Ширшиковых-Тетёркиных (Заларинский район, р. п. Залари).



Также были определены победители и призёры в номинации «Приёмная семья», сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

