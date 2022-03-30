Конкурс проводился по трём номинациям
В Иркутской области подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Почётная семья Иркутской области». 21 марта состоялось заседание конкурсной комиссии.
В номинации «Молодая семья» первое место заняла семья Миненко из Ангарска. Второе место у семьи Вахрушкиных из посёлка Бохан. На третьем месте семья Малаховых из Усолья-Сибирского. Поощрительные места заняли семьи Горняк (Куйтунский район, п. Лермонтовский) и Хитовых (Шелеховский район, с. Баклаши).
В номинации «Многодетная семья» победила семья Лемеш из Нижнеудинска. Второе место выиграла семья Рябовых из Шелехова. Третье – семья Каймоновых из села Нукуты. Поощрительные места достались семьям Шергиных (Куйтунский район, р. п. Куйтун) и Ширшиковых-Тетёркиных (Заларинский район, р. п. Залари).
Также были определены победители и призёры в номинации «Приёмная семья», сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»
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