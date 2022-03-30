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В Улан-Удэ на улицу выкинули породистую кошку

В Улан-Удэ на улицу выкинули породистую кошку
Общество,  Фото:vk.com/zoodefenders_buryatya
Дарси ищут новых хозяев

Безответственность и хладнокровность жителей Улан-Удэ по отношению к домашним животным поражает всё больше. Зооволонтёры и просто неравнодушные горожане нередко по объявлениям через соцсети пристраивают в добрые руки выброшенных на улицу щенят, котят или уже взрослых четвероногих друзей.

Однако ненужными могут отказаться не только беспородные животные, но породистые, за которых горе-хозяева выкладывали кругленькую сумму. Так, на днях в группе приюта для животных «Кот и пёс» появилось объявление о кошечке породы шотландская вислоухая.

- Очередная жертва человеческой жестокости. Была подброшена в подъезд жилого дома, потом оказалась в подвале, где нет ни еды, ни воды. Сутки кричала, просила помощи, но никто не захотел взять её домой хотя бы на время. После звонка в наш приют «Кот и пёс», я приехала на следующий день. С помощью слесаря Михаила, обслуживающего этот дом, мы нашли её в этом подвале, испуганную, голодную. С опаской, но она пошла ко мне в руки. Теперь она у нас в приюте, знакомится с нашими обитателями кошачьей комнаты и ждёт своих новых заботливых хозяев. Старым, видимо, она не нужна, - рассказали в группе волонтёры.

Кошечку назвали Дарси. По словам зоозащитников, она очень ласковая, но пока ещё немного пугливая.

Также нередко в руки зооволонтёров попадают «ненужные» породистые собаки. Среди них есть алабаи, хаски, таксы, и даже дружелюбная собака-компаньон золотистый ретривер. Нередко владельцы не могут дрессировать животных, принять их природный инстинкт или просто щенячью игривость. И люди не находят другого выхода, как выбросить животное на улицу.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ стали «рекламировать» оставшихся без хозяев собак. По городу развешаны баннеры с фотографией четвероногого друга и номером телефона.

В начале весны удалось найти нового хозяина для брошенного хаски по кличке Зевс. Житель Улан-Удэ Александр увидел объявление в интернете и решил взять пса к себе, потому что у него уже есть несколько собак породы хаски. 
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